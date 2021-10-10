استعدادات حفل افتتاح «الكباش».. تطوير الشوارع ومشاركة 400 شاب وفتاة

تستعد محافظة الأقصر لافتتاح طريق الكباش الضخم، من خلال تنظيم احتفالية كبرى في شهر نوفمبر المقبل، مع اتخاذ العديد من الخطوات الهامة في هذا الشأن سواء كانت الأمنية أو التنفيذية استعدادًا لعقد الاحتفالية الكبرى الشهر القادم، حيث يُتابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، آخر التطورات داخل مدينة الأقصر والمنطقة الحيوية، وكذلك طريق المسار السياحي والمحيط الحيوي لمدينة الأقصر، فضلًا عن منطقة طريق الكباش وجميع المناطق المحيطة بها.

المركب والحناطير تشارك في الحفل

وعن احتفالية طريق الكباش، أعلن مسئول بهيئة الآثار بمحافظة الأقصر، عن مشاركة عدد كبير من المراكب الشراعية واللانشات في نهر النيل بمحافظة الأقصر، حيث سيتم تقديم عروض متنوعة خلال الحفل الكبير والذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل، كما ستُشارك عدد من الحناطير وتُنفذ بعض العروض المتميزة في حفل طريق الكباش، بحضور عدد كبير من قادة الدول.

تدريبات للشباب على الحفل

ويتم انعقاد تدريبات وبروفات حفل طريق الكباش من خلال عدد من الشباب داخل طريق الكباش ومعبدي الأقصر والكرنك، من مراكز الشباب والهيئات الشبابية المختلفة داخل المحافظة، للمشاركة في تقديم عروض رائعة بما يُحقق الشكل الحضاري للمحافظة السياحية، حسبما ذكر مصدر خاص لـ «الوطن».

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة، أن بعض الشباب المُشارك سيتققاضى مبلغًا رمزيًا بشكل يومي جراء مشاركتهم في البروفات التي يتم إجرائها داخل معبدي الأقصر والكرنك ويصل عددهم لـ 400 شاب وفتاة، بينما يشارك البعض الآخر في البروفات بدون الحصول على مقابل مادي، مضيفًا، أن البروفات تبدأ من الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً من نفس بشكل يومي، من شباب محافظة الأقصر والهيئات الشبابية، وجامعة الأقصر وغيرها.