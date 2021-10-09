24 رحلة بالون طائر تحمل 6 جنسيات أجنبية في سماء الأقصر

تزامنًا مع بدء اليوم الأول من العام الدراسي الجديد داخل محافظة الأقصر، شهدت منطقة غرب الأقصر تحليق عدد من رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي في مدينة القرنة، من 6 جنسات أجنبية لمشاهدة المناطق الآثرية الجذابة من الأعلى، والتعرف على المعالم الحضارية في غرب المحافظة منها معابد وادي الملوك والملكات والديري البحري، فضلًا عن منطقة دير كارتر ومقابر النبلاء و العساسيف بمركز القرنة غرب المحافظة.

24 رحلة تحلق في سماء الأقصر

وأوضح، مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر"، بلغ عدد رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء البر الغربي في الأقصر، اليوم السبت، 24 رحلة بالون طائر، على متنها عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات أبرزها الصينية، البولندية، الروسية، الإسبانية والرومانية والفرنسية".

وتستقبل محافظة الأقصر، خلال الفترة الحالية عددًا من الرحلات بشكل أسبوعي من رحلات الطيران العارض القادم من مدريد بإسبانيا وباريس بفرنسا، فضلًا عن رحلات قادمة من دولة رومانيا، لزيارة المعالم السياحية والأثرية في محافظة الأقصر، في بالبرين الغربي والشرقي.

تشديدات أمنية في جولات السياح

ويقوم السياح بجولاتهم السياحية داخل محافظة الأقصر، وسط تشديدت أمنية من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتأمين الجولات إلى المناطق الأثرية بالبرين الغربي والشرقي، وحتى الوصول إلى مطار الأقصر الدولى عقب إنتهاء إنتهاء جولاتهم السياحية بالمحافظة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء القيام بهذه الجولات وارتداء الماسكات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.