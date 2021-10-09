«مستقبل وطن» يوزع المستلزمات الدراسية بالمجان على طلاب الأقصر

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر برئاسة النائب الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر، مجموعة من المستلزمات الدراسية علي عدد من الطلاب المستحقين مجاناً بعدد من المدارس الحكومية والخاصة في مراكز المحافظة المختلفة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للحزب وتخفيفاً للعبء عن المواطنين بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

كراسات وكشاكيل وأقلام بالمجان

أكد المحاسب خالد ربيع، أمين أمانة الحزب بمركز ومدينة أرمنت، أن هيئة مكتب الحزب بأرمنت غرب محافظة الأقصر، وزعت مستلزمات دراسية عبارة عن أدوات كتابية ومدرسية تضم «كراسات وكشاكيل وأقلام»، علي عدد من الطلاب المستحقين بقري السلام والرياينة مجاناً، وذلك بالتنسيق مع عدد من مديري المدارس.

سيارات متنقلة لتوزيع المستلزمات الدراسية

وأوضح، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أن أمانة الحزب بأرمنت شاركت في توفير المستلزمات الدراسية وبيعها بأسعار مخفضة من خلال السيارات المتنقلة، والقيام بتوزيعها على التلاميذ والطلاب من الأسر المستحقة في عدد من القرى.

وكانت أمانة الحزب، قد افتتحت خلال الفترة الأخيرة عددًا المعارض لبيع المستلزمات الدراسية بمحافظة الأقصر وذلك في إطار سياسة الحزب الاجتماعية لتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.