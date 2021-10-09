رئيس المراكز التعليمية يزور الأقصر لمتابعة انتظام الدراسة

وصل أحمد المصري، رئيس المراكز التعليمية بوزارة التربية والتعليم، الأقصر، اليوم السبت، للقيام بجولة تفقدية داخل عدد من المدارس، تزامنًا مع انطلاق اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، حيث تضمنت جولة رئيس المركز التعليمية بالوزارة، المرور على عدد من مدارس محافظة الأقصر منها «مدرسة الأقصر الفنية بنات»، و«الأقصر الثانوية العسكرية»، و«الأقصر الميكانيكية»، وكذلك ورش السيارات والتبريد والتكيف والكهرباء، كما زار مدرسة عمار بن ياسر بمركز البياضية شرقي الأقصر.

حضور الطلاب كاملًا في الفصول

وشارك رئيس المراكز التعليمية، في جولته داخل مدارس الأقصر، وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الدكتور محمد السيد، فضلًا عن عدد من قيادات التعليم بالمحافظة، وتضمنت الجولة التأكيد على تطبيق قرارات وزارة التعليم، التي تشمل حضور كامل للطلاب في الفصول، مع ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حسب تعليمات وزارة الصحة والسكان.

منع تكدس أولياء الأمور

وخلال جولته التفقدية بالمدارس، شدد وكيل الوزارة، على ارتداء الكمامات، مع منع حدوث أي تزاحم، وضرورة مراعاة المسافات بين الطلاب، فضلًا عن إجراء المسح الحراري لكل طالب قبل الدخول للمدرسة، كما نوه بوضع البوسترات الإرشادية لتوجيه الطلاب لمعرفة طرق الوقاية خلال اليوم الدراسي، مع التأكيد على تخصيص غرف العزل، وتشكيل اللجان الصحية في المدارس، ومنع دخول أولياء الأمور للمدارس منعا للتكدس، وحرصا على صحة التلاميذ.

وصول الكتاب المدرسي

وفي الجولة، تابعت قيادات التعليم، وصول الكتاب المدرسي، فضلًا عن نسب الحضور والتزام المعلمين، والتأكد من استلام الجدول المدرسي، مع متابعة حصر أعداد العاملين الذين تلقوا اللقاح، مشددين على ضرورة التوجه للأماكن المخصصة لتلقي اللقاح.

وفي نهاية الجولة، أشاد رئيس المراكز التعليمة، بما شاهده من انضباط بمدارس الأقصر، ومدى التزام الإدارات بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.