المتهم بقتل سائق أسوان يعترف: كان شكله طيب ومقاومش وأنا بقتله

أدلى «ياسر.ع» 39 سنة، مسجل خطر، بتفاصيل قيامه بقتل سائق «توك توك» فى مدينة أسوان، حيث قال المتهم إنه كان يعانى ضائقة مالية منذ أيام، وحاول الاقتراض من معارفه دون جدوى، فقرر استدراج سائق توك توك وقتله والاستيلاء على المركبة وبيعها، لكنه لم يتخيل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه قبل فراره إلى محافظة البحر الأحمر للاختباء هناك.

مرسى فى نهر النيل

وروى المتهم جريمته بقوله إنه كان يتجول فى مدينة أسوان وشاهد «توك توك» يستقله شخص يبدو أنه طيبا وصغيرا فى السن، «وده اللى طمعنى فيه ومقاومش»، فأوقفه وطلب منه نقله إلى مرسى فى نهر النيل لاستلام قطع غيار لانشات بحرية من أحد معارفه، وبالفعل نقله السائق إلى هناك، فطلب منه النزول معه للوقوف على شاطىء النيل لانتظار صديقه.

عندما نزل المجنى عليه قام المتهم بمغافلته ودفعه فى المياه، وانتظر حتى تأكد من غرقه، ثم استقل التوك توك وفر هاربا، لكنه لم يتمكن من بيعه بسرعة وهو ما قاد المباحث للقبض عليه.

العثور على الجثة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان، بغياب شقيقه مقيم بذات العنوان عن مسكنهما، وفـى وقت لاحق تبلغ للقسم بوجود جثة لشخص مجهول الهوية بمياه نهر النيل بدائرة القسم وانتشالها، وتعرف المبلغ على الجثة وقرر بأنها لشقيقه المتغيب، وأضاف بخروج المتوفـى للعمل بالتوك توك الخاص به من تاريخ الغياب.

القبض على المتهم

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عنصرا إجراميا له معلومات جنائية.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقد العزم على سرقة «توك توك»، وبيعه لمروره بضائقة مالية، فقام باستيقاف التوك توك قيادة المجنى عليه حال سيره بدائرة القسم وطلب منه توصيله للمنطقة محل العثور بزعم انتظار أحد الأشخاص سيقوم بإحضار قطع غيار خاصة بإحدى اللانشات البحرية له.. ولدى وصولهما قام بدفعه داخل المياه وإغراقه، وقام بسرقة التوك توك والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.