الري: عداد يومي لإزالة التعديات على جسور نهر النيل

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إنه جرى حصر للتعديات على فرع رشيد ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة التعديات على أراضي الدولة خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى وضع خطة لإزالة 3000 حالة تعدي خلال 3 أيام، مشيرًا إلى إزالة أكثر من 560 حالة تعدي، أمس، لافتا إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية أشار في مؤتمر حضره الرئيس إلى أن فرع رشيد أصبح يمرر 30 متر مياه، بعد أن كان يمرر 80 مترًا بسبب التعدي المتزايد من بعض المواطنين على الترع والمياه والمصارف المائية المختلفة.

وزارة الري: 163 ألف حالة تعدي على النيل والمصارف

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه جرى رصد عدد الإزالات من خلال العداد اليومي لإزالة التعديات على جسور نهر النيل، إذ توجد 163 ألف حالة تعدي على نهر النيل والترع في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إزالة 865 حالة تعدي، وسط تحديث يومي لهذا العداد لكي يعرف المواطنين أعداد الإزالات اليومية التي تقوم بها الدولة، من أجل إعادة استخدام موارد الدولة بالطريقة المثالية.

وزير التنمية: إزالة مستمرة للمباني المخالفة في مختلف المحافظات

يشار إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية طالب المحافظين بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعدم السماح بوقوع هذه التعديات مرة أخرى مع التعامل بحزم مع أي مستغل لأراضي الدولة من خلال القوانين المنظمة، لافتا إلى أن محافظات الشرقية أزالت نحو 1471 مبنى مخالف على مساحة 277 ألف متر، في الوقت الذي أزالت الدقهلية 649 مبنى مخالف على مساحة 46 ألف متر مربع، وأزالت محافظة الإسماعيلية 568 مبنى مخالف على مساحة 68 ألف متر مربع، و المنيا 555 مبنى على مساحة 43 ألف متر، والغربية 544 مبنى على مساحة 35 ألف متر مربع، والبحيرة بإزالة 531 مبنى على مساحة 84 ألف متر مربع.