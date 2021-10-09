سهير رمزي بعد تصريحاتها النارية: «احترم من هاجمني واعتذر له»

أشعلت الفنانة سهير رمزي السوشيال ميديا، خلال اليومين الماضية، بتصريحات نارية أفصحت عنها بشأن زواجها من الموسيقار حلمي بكر، وأسرار أخرى تتعلق بشؤون حياتها، إذ صرحت خلال ظهورها في برنامج «السيرة» مع وفاء الكيلاني، عن زواجها من الملحن حلمي بكر وهي في عمر الـ16 عامًا، وكانت أول زيجاتها، وخضوعها للإجهاض 3 مرات، بالإضافة إلى فكرة الاعتزال.

تصريحات جديد للفنانة سهير رمزي بعد ظهورها الإعلامي الأخير

وبعد الجدل الكبير الذي أثارته الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت سهير رمزي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تحترم كل الآراء على الحلقة، موضحة أنها تفاجئت بـ«التريند» وبحب الجميع بعد عرض الحلقة مباشرة، موجهة الاعتذار للجمهور الذي تابع الحلقة وتضايق من بعض التصريحات.

سهير رمزي تعود للجمهور بمسلسل كوميدي جديد

وأكدت سهير رمزي أنها ستعود لجمهورها بعدما رأت كمية حب كبيرة من الجميع، مشيرة إلى أن البداية ستكون بعد غد بمسلسل كوميدي جديد من بطولة هاني رمزي، موضحة أن الدور جديد عليها لأنها للمرة الأولى تقدم الكوميديا في الدراما، وأن المسلسل من نوعية المسلسلات الاجتماعية.

أعمال سهير رمزي في الدراما

وكانت آخر أعمال سهير رمزي في الدراما مسلسل «قصر العشاق» عام 2017، وشارك به كل من فاروق الفيشاوي، بوسي، عزت العلايلي، رانيا فريد شوقي، كمال أبو ريا، أحمد وفيق ومن إخراج أحمد صقر ودارت قصته حول فاروق الفيشاوي الذي يدخل السجن ويتعرف بالداخل على رئيس السجن عزت العلايلي وتدور الأحداث.

أما عن آخر أفلام سهير رمزي فكان فيلم أقوى الرجال عام 1993 مع كل من نور الشريف، جمال إسماعيل، عماد محرم، خليل مرسي، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، سهير شلبي، ومن إخرج أحمد السبعاوي، ومن تأليف عزيز نيسين وبسيوني عثمان.

وعملت سهير في أكثر من 100 عمل بين السينما والدراما وعملت مع كبار النجوم مثل الفنان عادل إمام، محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي ومحمود ياسين وغيرهم من الفنانين، كما خاضت سهير رمزي تجربة الغناء في عملان من أفلامها وهم «صرع العشاق» و«مين يقدر على عزيزة».