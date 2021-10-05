إعصار بريطانيا.. تأثيرات على الطقس وتحذير بفيضانات

أصدرت هيئة الأرصاد البريطانية تحذيرات بشأن الطقس بسبب الفيضانات، عقب رصد اقتراب إعصار «سام» المدمر إلى بريطانيا، حيث من المتوقع أن يتسبب إعصار بريطانيا في هطول أمطار غزيرة.

تأثير إعصار بريطانيا على الطقس

وبحسب صحيفة ديلي أكسبرس البريطانية، فإن تحركات إعصار بريطانيا المعروف بـ«الإعصار سام» غير المتوقعة ستؤثر على الطقس في البلاد هذا الأسبوع، مع هطول أمطار غزيرة ودرجات حرارة أكثر دفئاً، ووفق ما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإنه من المتوقع أن تهطل الأمطار بشكل غزير وستكون الرياح بسرعة 60 ميلا في الساعة على معظم أنحاء البلاد.

أمطار غزيرة ورياح شديدة في شرق إنجلترا

يذكر أنّه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، ستتجاوز بريطانيا الإعصار القوي، الأمر الذي سيجعل الطقس أكثر دفئًا، ويتزامن ذلك مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية، ومن جهتها قالت خبيرة الطقس في شبكة نتويذر، جو فارو، إنّه ستهطل الأمطار بغزارة اليوم، مع رياح شديدة خاصة بالنسبة لشرق إنجلترا حتى الأربعاء.

وأشارت إلى أنّه سيتم ترقب هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من شمال غرب بريطانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكنها جيدة ودافئة.

تاريخ بريطانيا مع الأعاصير

في سياق آخر يذكر أنّ بريطانيا قد تعرّضت لإعصار عنيف مطلع شهر فبراير من العام الماضي، اجتاحت خلاله العاصفة «سيارا» شمال غرب أوروبا، جاء ذلك وسط مخاوف من وقوع أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء في المملكة المتحدة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إلغاء الرحلات الجوية والبحرية وذلك تحسباً لأي طارئ.

42 مقاطعة في شمال البلاد تحت التنبيه البرتقالي

وتحسباً للعاصفة يذكر أنّ فرنسا قد وضعت 42 مقاطعة في شمال البلاد الأكثر عرضة لخطر العاصفة تحت التنبيه البرتقالي، كما دعت السلطات الفرنسية السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار، وكان من المنتظر حينها هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كلم في الساعة.