5 معلومات عن متحف الإسكندرية.. بناه تاجر أخشاب ويضم 1800 قطعة أثرية

يعد متحف الإسكندرية القومي، أحد أبرز المعالم السياحية في محافظة الإسكندرية كونه المتحف الذي يحمل اسمها الرسمي، فضلا عن موقعه بوسط المدينة بالإضافة إلى ما يضمه من آثار جعلته مقصدا للسياح وخاصة دول «روسيا، تركيا، فرنسا».

وترصد «الوطن»، 5 معلومات عن متحف الإسكندرية القومي، الذي يبحث عنه سكان ورواد الإسكندرية بهدف زيارته للاطلاع على مقتنياته المميزه والمتنوعة.

تاريخ متحف الإسكندرية القومي

كان متحف الإسكندرية القومي قصرا لأحد أثرياء المدينة وهو تاجر الأخشاب «أسعد باسيلي»، الذي بنى هذا القصر على الطراز الإيطالي وظل مقيما به حتى عام 1954 ثم باعه للسفارة الأمريكية.

وظل القصر مقرا للقنصلية الأمريكية حتى اشتراه المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة عام 1996 ثم قام بترميمه وتجديده وتحويله إلى متحف مع بداية الألفية الثالثة وتم افتتاحه في سبتمبر 2003.

مواعيد وعنوان متحف الإسكندرية القومي

يقع متحف الإسكندرية القومي في 110 طريق الحرية بالإسكندرية، فيما يستقبل الزوار بشكل يومي من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءاً.

متحف الإسكندرية القومي يعتذر عن الرحلات الجماعية خلال العطلات الرسمية

ويعتذر متحف الإسكندرية القومي عن استقبال الرحلات الجماعية المجانية خلال أيام العطلات الرسمية وفترات الأعياد ‏للحد من التزاحم حفاظاً على سلامة السادة الزوار، وذلك في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية ‏المتبعة لمواجهة فيروس كورونا تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري.

المتحف يشارك في مبادرة «إعرف بلدك»

ويستقبل متحف الإسكندرية القومي زيارات طلابية من الجامعات على رأسها جامعة الإسكندرية، وأوائل الثانوية العامة وأبناء الهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

1800 قطعة أثرية في متحف الإسكندرية القومي

ويضم متحف الإسكندرية القومي نحو 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث وتصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور وتم إحضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والآثار الغارقة والآثار الإسلامية بالإسكندرية.