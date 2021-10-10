رئيس التحرير

محمود مسلم

الصحة: تسجيل 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة

خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

كتب:

الوطن
01:07 ص | الأحد 10 أكتوبر 2021
د. هالة زايد

د. هالة زايد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262654 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 831 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 311576 من ضمنهم 262654 حالة تم شفاؤها، و 17658 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

اقرأ المزيد:

عاجل.. بيان هام من وزارة الصحة بعد قليل بشأن مستجدات فيروس كورونا

الصحة تصدر بيان هام بعد قليل بشأن فيروس كورونا: زيادة أعداد الإصابات

سوهاج تسجل رقما قياسيا.. نصف وفيات كورونا في بيان الصحة من المحافظة

الصحة تكشف حقيقة «بيان وهمي» بأرقام فلكية لإصابات ووفيات كورونا بالفيوم

بيان عاجل في البرلمان لمنح ذوي الهمم لقاح كورونا مجانا

بيان مهم من «الصحة» بشأن مستجدات فيروس كورونا بعد قليل