«ستيلانتس» تخطط لإغلاق مصانع أوبل في ألمانيا للأبد

أصبحت شركة Stellantis المالكة لشركة أوبل الألمانية، بعد اندماجها مع مجموعة PSA الفرنسية، حيث اشترت المجموعة الفرنسية شركة أوبل الألمانية من شركة جنرال موتورز في العام 2017.

وأصبحت مجموعة PSA وFCA تحت تصرف مجموعة Stellantis بعد الاندماج، وقررت المجموعة غلق مصانع شركة أوبل في ألمانيا، لكن هذه المرة ليست بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.

إغلاق مصانع أوبل

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Handelsblatt الألمانية، فإنّ شركة ستيلانتس رابع أكبر شركة سيارات فى العالم بعد اندماج PSA مع FCA، تبحث حاليا إغلاق مصانع أوبل في ألمانيا للأبد، وسحب الصفة القانونية منها، وبذلك سيتم تسريح جميع العاملين في مصنعي أوبل بألمانيا، بينما تواجه شركة ستيلانتس أزمة في ذلك.

تلاعب بالقانون

وفي العام الماضي 2020، أبرمت شركة أوبل الألمانية اتفاقية مع نقابات العمال في ألمانيا بعدم تسريح العمال في ألمانيا حتى عام 2025، لكن شركة ستيلانتس تتلاعب الآن بالقوانين بحسب النقابات الألمانية، التي أعربت عن قلقها بأنّ شركة ستيلانتس تضع العمال في مصنع إيزيناتش التي أعلنت إغلاقه حتى نهاية العام الحالي، في إجازة مؤقتة كحل مؤقت قد يتطور لإغلاق طويل الأجل.

ووجّهت نقابتان للعمال في فرنسا الأسبوع الماضي، نقدا مماثلا لاستخدام شركة ستيلانتس لنظام الإجازة، زاعمين أنّ الشركة كانت تستخدم النقص في الرقائق الإلكترونية، كذريعة لإجازة عدد غير متناسب من الأشخاص بما يتناسب مع الأزمة لتوفير المال.

ومن الواضح أنّ الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس، يسير على خطى الرئيس التنفيذي لشركتي «نيسان» و«رينو» المدير الأعظم في التاريخ «كارلوس غصن»، حيث أغلق الأخير عدد من مصانع الشركتين لتوفير التكاليف وتقليل الديون، وهو ما يفعله الآن الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس.