هبوط اضطراري لطائرة بسبب حادث أمني في مطار لاجوارديا الأمريكي

أعلنت حاكمة نيويورك، كاتي هوشول، عن حادث أمني بمطار لاجوارديا، أدى إلى هبوط اضطراري لإحدى الطائرات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت لاحق، قالت هوشول، إنه ليس هناك حتى الآن ما يدعو للاعتقاد بأن سكان ولاية نيويورك في خطر.

وقال مسؤولون فيدراليون وشركات طيران، أمس السبت، إن قلقا أمنيا محتملا، أدى إلى هبوط طائرة اضطراريا في مطار لاجوارديا ودفع الشرطة إلى وضع أحد ركاب الطائرة قيد الحجز لاستجوابه، وفاق لما ذكره موقع «إن بي سي نيويورك» الامريكي.

«إدارة الطيران الفيدرالية»: رحلة الخطوط الجوية رقم 4817 هبطت بأمان في مطار كوينز

وأكدت «إدارة الطيران الفيدرالية»، أن رحلة الخطوط الجوية رقم 4817، هبطت بأمان في مطار كوينز بعد حادث أمني، فيما نزل جميع ركاب الطائرة الأمريكية البالغ عددهم 80 راكبًا من الطائرة دون وقوع حوادث.

وكانت الرحلة 4817 متجهة إلى لاجوارديا من إنديانابوليس.

Wow people using my video at LaGuardia without crediting me. Like bad art friend but make it news. — Merge Jones (@MJayWrite) October 9, 2021

So the end of our flight got interesting pic.twitter.com/gdJSUUG906 — Laura (@lbrgdl) October 9, 2021

#BREAKING At LGA Airport with reports of a suspicious package. Airplane evacuated, emergency crews seem to be spraying the airplane after deplaning: @News12BK @News12BX @News12 pic.twitter.com/0SmdgTKRJZ — Sabrina Franza (@sabrinafranza) October 9, 2021