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هبوط اضطراري لطائرة بسبب حادث أمني في مطار لاجوارديا الأمريكي

الشرطة تضع أحد ركاب الطائرة قيد الحجز لاستجوابه

كتب:

حسن رمضان
03:49 ص | الأحد 10 أكتوبر 2021
طائرة ركاب أمريكية

طائرة ركاب أمريكية

أعلنت حاكمة نيويورك، كاتي هوشول، عن حادث أمني بمطار لاجوارديا، أدى إلى هبوط اضطراري لإحدى الطائرات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت لاحق، قالت هوشول، إنه ليس هناك حتى الآن ما يدعو للاعتقاد بأن سكان ولاية نيويورك في خطر.

وقال مسؤولون فيدراليون وشركات طيران، أمس السبت، إن قلقا أمنيا محتملا، أدى إلى هبوط طائرة اضطراريا في مطار لاجوارديا ودفع الشرطة إلى وضع أحد ركاب الطائرة قيد الحجز لاستجوابه، وفاق لما ذكره موقع «إن بي سي نيويورك» الامريكي.

«إدارة الطيران الفيدرالية»: رحلة الخطوط الجوية رقم 4817 هبطت بأمان في مطار كوينز

وأكدت «إدارة الطيران الفيدرالية»، أن رحلة الخطوط الجوية رقم 4817، هبطت بأمان في مطار كوينز بعد حادث أمني، فيما نزل جميع ركاب الطائرة الأمريكية البالغ عددهم 80 راكبًا من الطائرة دون وقوع حوادث.

 وكانت الرحلة 4817 متجهة إلى لاجوارديا من إنديانابوليس.

 

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