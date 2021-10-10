الإعلامية داليا أشرف تعلن إصابتها بغضروف في الرقبة: شكرا 2021

أعلنت الإعلامية داليا أشرف، مذيعة برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «dmc»، إصابتها بغضروف الرقبة.

حيث نشرت داليا عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة لها وهي تضع رقبة صناعية، وعلقت قائلة: «لبست رقبة يا منطقة عشان الغضروف… شكرا 2021».

تعرض داليا أشرف لحادث سير

وفي أبريل الماضي تعرضت داليا أشرف لحادث سير، وحرصت على طمأنة متابعيها عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، عن حالتها الصحية، قائلة: «شكرا لكل اللي سأل عليا طول الفترة اللي فاتت سواء في التليفون أو بعت رسالة.. أنا فعلا غصب عني مكنتش قادرة أرد طول الفترة اللي فاتت أو حتى اكتب لأن الحادثة كانت جامدة... العربية اتقلبت بيا على المحور وكنت هقع من السور لولا ستر ربنا عشان ربنا عالم بحال أمي ورجعني لحضنها عايشة».

وأضافت: «أنا دلوقتي أحسن شوية الحمد لله بفضل ربنا أولا وأمي ثانيا ودعواتكم، شكرا ليكم كلكم وربنا يخليكم ليا ومحدش فيكم يتعرض أبدا لحاجة وحشة».

معلومات عن داليا أشرف

داليا أشرف هي مراسلة سابقة ومذيعة حاليًا بشبكة قنوات dmc، عملت كمراسلة لدى عدد من القنوات الفضائية، وغطت عددا كبيرا من الأحداث المهمة في مصر، وهي حاصلة على الماجستير في الإعلام من الجامعة الأمريكية وتقدم البرنامج الصباحي «8 الصبح» عبر شاشة القناة.