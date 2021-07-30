أطفال يتفاعلون مع المذيعة داليا أشرف لمواجهة التنمر: شعري كيرلي إذن أنا جميلة

«للجمال وجوه كثيرة»..هذا هو اسم المبادرة التي أطلقتها الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «dmc» لمواجهة التنمر بالأطفال، حيث تحرص دائمًا على أن تنوع ضيوفها من الأطفال في الفقرة المخصصة لهم لتؤكد للجميع أن الجمال له وجوه كثيرة.

«لاحظت أن ناس بتتنمر على بنات وتقولها إيه المنظر ده إيه الشعر المنكوش ده».. هكذا كشفت داليًا أشرف لـ«الوطن» عن سبب ظهورها بشعر مموج «كيرلي» على غير عادتها التي تظهر بها منذ سنوات في البرنامج الصباحي، مشيرة أن أمهات اشتكين لها من تعرض بناتهن للتنمر، وأن ذلك أثر على نفسيتهن وتسبب لهن في الحزن وأنهن دائمًا يطلبن من أمهاتهن الذهاب لـ«الكوافير» لفرد الشعر المموج.

وقالت داليا أشرف «دايما بشجع البنات تبقى فخورة بنفسها مهما كان شكلها» مؤكدة أنها غيرت مفاهيم عارضة الأزياء أو الموديل في برنامجها حيث تحرص على أن تكون عارضات أزياء الأطفال متنوعين في الشكل بين البيضاء والسمراء وذات الشعر الناعم والمموج وذوي القدرات الخاصة ومحاربي السرطان وغيرهم معتبرة أنها تنشر فكرة «للجمال وجوه كثيرة».

وكشفت «داليا أشرف» عن شكاوى الأمهات من تعرض بناتهن للتنمر بواسطة جمل من نوعية «إيه الشعر المنكوش ده..شعرك هايش كده ليه..روحي سرحي شعرك»، وأن ذلك يتبعه بكاء الأطفال أحيانًا «بيعيطوا ويقول لماما شعري وحش وعايزة اروح الكوافير».

وأضافت: «قررت أني أدعم البنات دي بأني أطلع هوا وأنا شعري كيرلي من غير استشوار ولا أي كوافير وكأني قاعدة على البحر علشان ادعم البنات اللي شعرهم كيرلي وأقولهم أنا مذيعة وطلعت على الهوا وأنا شعري كيرلي والناس قالت لي شعري حلو فيبدأو أنهم يثقوا في نفسهم ويقلدوني».

وأعربت داليا أشرف عن سعادتها بسبب ردود الأفعال على الحلقة وأن سعادتها زادت بشكل كبير حينما بدأت تتلقى صور من الأطفال بشعر كيرلي ومموج وذلك لتفاعلهم مع الحلقة وتفاعل أمهات الأطفال معهم ومشاركتهم لصور أطفالهم عبر صفحتها الرسمية وحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث شارك المئات من الأطفال بصورهم على السوشيال ميديا.

داليا أشرف هي مراسلة سابقة ومذيعة حاليًا بشبكة قنوات dmc، عملت كمراسلة لدى عدد من القنوات الفضائية، وغطت عدد كبير من الأحداث المهمة في مصر، وهي حاصلة على الماجستير في الإعلام من الجامعة الأمريكية وتقدم البرنامج الصباحي «8 الصبح» عبر شاشة القناة.