انتخاب «الطالبي العلمي» رئيسا لمجلس النواب المغربي بأغلبية 258 صوتا

انتخب البرلمان المغربي، أمس السبت، راشيد الطالبي العلمي، من حزب «التجمع الوطني للأحرار»، رئيسا جديدا لمجلس النواب، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وانتخب العلمي، بأغلبية 258 صوتا، من مجموع 279 صوتا ، فيما نال المرشح الثاني للمنصب، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية رؤوف عبدلاوي معن، 4 أصوات مقابل 34 ورقة ملغاة و17 ورقة بيضاء.

من جانبها، قالت وكالة «المغرب العربي» للأنباء، إن النواب المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، امتنعوا عن التصويت.

انتخاب العلمي جرت تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور المغربي

وجرت عملية انتخاب رئيس المجلس تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور المغربي، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، كلف في 10 سبتمبر الماضي، عزيز أخنوش، الفائز بالمركز الأول في انتخابات مجلس النواب، بتشكيل حكومة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وشهدت التشكيلة الجديدة، تعيين 20 وزيرا جديدا وبقاء 4 من الحكومة السابقة في مناصبهم، وتتكون الحكومة الجديدة من 3 أحزاب هي: حزب التجمع الوطني للأحرار الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعدا ورئيسها عزيز أخنوش، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، وحزب الاستقلال الذي جاء في المرتبة الثالثة بـ81 مقعدا، وهو ما يضمن للحكومة أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب.

وفي سياق متصل، تم انتخاب النعم ميارة، أمس السبت، رئيسا جديدا لمجلس المستشارين.

وانتخب ميارة، الذي تقدم مرشحا وحيدا لرئاسة المجلس، بعد حصوله على 86 صوتا، مقابل 6 ملغاة، و4 فارغة، فيما جرت عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.