السيارات الكهربائية تخلق أزمة كبيرة في الصين

تسبب تضاعف أعداد السيارات الكهربائية في الشوارع الصينية، الذي وصل حتى الآن لنحو 4.93 مليون سيارة كهربائية في الصين، في انقطاع التيار الكهربائي عند شحن عدد كبير من السيارات في وقت واحد، بحسب التليفزيون الصيني الحكومي.

نقص الفحم الحجري

وأرجع التلفزيون الصيني، سبب انقطاع الكهرباء إلى النقص الكبير في الفحم الحجري بالصين، واللازم لتشغيل المحطات الكهربائية وعدم تحميلها للطلب الكبير على الكهرباء، خاصة منذ الأسبوع الماضي لشحن السيارات الكهربائية.

وبحسب الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 2021، إلى 1.5مليون سيارة، وهو ثلاثة أضعاف مبيعات العام الماضي، بينما وصلت المبيعات الإجمالية لمبيعات السيارات الكهربائية في الصين حتى الآن لـ4.93 مليون سيارة، ويوجد فقط 923 ألف نقطة شحن في جميع أنحاء الصين.

أزمة في الكهرباء

وأوضحت الجمعية الصينية، أنّ العدد الكبير من السيارات الكهربائية استخدم العدد القليل من نقاط الشحن، أثناء توجه العائلات الصينية لقضاء إجازة العيد الوطني الصيني، ما تسبب في أزمة بالكهرباء منذ الأول من أكتوبر الحالي، بحسب التليفزيون الصيني.

وأظهر فيديو قصير انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، 2 من الأزواج وهما يتشاجران بالأيدي، للوصول للشاحن الكهربائي لشحن سياراتهم الكهربائية.

وأظهرت فيديوهات أخرى طوابير انتظار طويلة، بانتظار دورهم للوصول لنقطة شحن السيارات الكهربائية، لشحن سيارتهم ومتابعة طريقهم بعد ذلك، وفاقت هذه الطوابير في الصين، طوابير السيارات خلال أزمة الوقود في بريطانيا.

وذكرت محطة التليفزيون الحكومية الصينية، أنّ مدة الانتظار لشحن السيارة الكهربائية أصبح يستغرق نحو 4 ساعات كاملة للوصول لنقطة الشحن بسبب الطوابير.