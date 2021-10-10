طهران تعلن امتلاكها 120 كيلوجرام يورانيوم مخصب

أعلنت طهران، أمس السبت، أنَّ إيران تملك أكثر من 120 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إنَّ بلادنا تجاوزت 120 كيلوجرامًا ولديها أكثر من هذا الرقم، مضيفًا أنَّ الشعب الإيراني يعلم جيدًا أنَّه كان على القوى الغربية تزويد طهران بالوقود المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنَّهم لم يفعلوا ذلك.

وأوضح «إسلامي»: «إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران».

«الدولية للطاقة الذرية»: طهران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنَّ طهران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب، بنسبة أعلى مما هو مسموح لها بموجب اتفاق 2015 مع القوى الكبرى، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنَّ رفض إيران السماح للمفتشين النوويين الدوليين بالوصول إلى أكثر مواقعها النووية إثارة للجدل، يجعل من الصعب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحقيق هدفها المتمثل في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وفقًا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وقال متحدث باسم الوزارة الأمريكية لصحيفة «واشنطن فري بيكون»، أمس الأول الجمعة، ردًا على سؤال حول موقف إدارة بايدن من انتهاكات إيران للاتفاق النووي: «إيران تريد العودة إلى حل دبلوماسي، لكنها تواصل اتخاذ خطوات لجعل ذلك أكثر صعوبة».

واشنطن تدعو إيران للسماح للوكالة الدولية بالوصول للمواقع المستهدفة

وأضاف المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، أنَّ بلاده تواصل دعوة إيران إلى السماح لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الى المواقع المستهدفة على الفور، موضحًا أنَّ بلاده أشارت إلى الاستعداد للتوصل بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي الإيراني».