إعمار ليبيا ينعش صادرات الحديد والأسمنت والرخام المصرية

أنعشت خطط إعادة إعمار ليبيا، صادرات مصر من منتجات مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت والرخام، وغيرها من المنتجات المرتبطة بمشروعات البناء والتشييد، حيث كشف بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، عن نمو ملحوظ في صادرات القطاع للسوق الليبي، إذ نمت صادرات من الحديد والصلب إلى ليبيا بنسبة 534%، في الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتسجل قيمة 10.8 مليون دولار، مقابل 1.7% لذات الفترة من 2020.

السوق الليبي

وبحسب بيانات المجلس، احتل السوق الليبي قائمة الدول المستوردة لمنتجات الأسمنت المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وحققت الصادرات نسبة نمو بلغت 170%، حيث استوردت ليبيا أسمنت مصر بقيمة 45.2 مليون دولار، مقارنة بـ16.7 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وينطبق الأمر على صادرات مصر من الرخام والجرانيت، التي نمت بقيمة 129%، وقفزت قيمة صادرات المنتجات 44.9 مليون دولار، مقارنة بـ19.6 مليون دولار من العام الماضي.

مواد البناء

وقال سمير نعمان، وكيل المجلس التصدير لمواد البناء، إنّ ليبيا تأتي على رأس الأسواق الواعدة التي يعمل المصدرون المصريون في القطاع على استعادتها، تزامنا مع خطط إعادة الإعمار وحالة الاستقرار الأمني والسياسي التي سادت البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف نعمان لـ«الوطن»، أنّه رغم تراجع صادرات الذهب، الذي كان يأتي عادة على رأس صادرات القطاع، إلا أنّ الحديد والأسمنت احتل المكانة الأولى، وذلك على خلفية خطط إعادة الإعمار في المنطقة بعدة دول منها ليبيا، حيث شهد القطاع نموا ملحوظا في أدائه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي.

وشدد نعمان على أنّ الشركات المصرية لديها الاستعداد والجاهزية لزيادة قيمة وكمية الصادرات للسوق الليبي على وجه الخصوص، التي يتعامل معها المصدرون باعتبارها امتدادا للسوق المصرية، نظرا للقرب الجغرافي والعلاقات التاريخية التجارية الممتدة بين البلدين.