السيسي يعين «النجار» سفيرا فوق العادة لدى البرتغال

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 436 لسنة 2021، بتعين عادل حسن محمد الألفي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية البرتغال، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 1/11/2021.

كما نص القرار أيضًا، على تعيين وائل أبوبكر عبدالقادر النجار، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة لدى حكومة جمهورية البرتغال اعتبارًا من 1/12/2021.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء نصه كالتالي: