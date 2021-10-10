الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة وعودة للانخفاض الأسبوع المقبل «فيديو»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة بالـ48 ساعة الماضية، والأجواء تكون حارة إلى حد ما مع تقدم ساعات النهار، لكنها ارتفاعات طفيفة بمعدل درجة أو درجتين مقارنة بأمس على محافظات شمال البلاد، ومحافظات شمال الصعيد، أما جنوب الصعيد فيشهد ارتفاع درجات الحرارة من 3 لـ4 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال فترات النهار، أما فترات الليل فمازلنا نستشعر نسمات من البرودة.

الارتفاعات الطفيفة بدرجات لن تستمر معنا كثيرا

وأضاف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الارتفاعات الطفيفة لن تستمر كثيرا، وستظل نحو 4 أيام ثم تعود الأجواء لمعدلاتها الطبيعية مع نهايات الأسبوع، موضحا أنّ درجات الحرارة لن تكون أقل من معدلاتها وقد يصاحب الانخفاض في درجات الحرارة فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية اعتبارا من منتصف الأسبوع أو على مناطق من جنوب سيناء أو مناطق من شمال الصعيد.

نشاط محدود للرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية

ولفت مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ نشاط الرياح سيكون محدودا على مناطق متفرقة من الجمهورية وغير مؤثر على الأنشطة كافة، مع اضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، أما البحر المتوسط يكون معتدل تماما ويسمح بعمليات الصيد والملاحة.