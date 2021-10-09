«الأرصاد» تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة ليلا: درجات الحرارة ستنخفض

قال مصدر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه تسود أجواء خريفية خلال الأسبوع الجاري على مختلف المحافظات، لتكون درجات الحرارة معتدلة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض خلال الأسبوع الجاري، وخلال الأسبوع المقبل من 33 إلى 28 درجة، ليبدأ الأسبوع المقبل بالانخفاض بشكل ملحوظ على مختلف محافظات الجمهورية.

وأكّد المصدر، لـ «الوطن»، أنَّ الانخفاض يسود من صعيد مصر إلى السواحل الشمالية، محذرًا من برودة الطقس ليلًا حيث يصبح الجو باردًا في فترات الليل، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترة الليل.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

درجة الحرارة يوم السبت

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة الحرارة يوم الأحد

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان: العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة الحرارة يوم الاثنين

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان: العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة الحرارة يوم الثلاثاء

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان: العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.