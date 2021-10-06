تفاصيل حالة الطقس لمدة 5 أيام.. أجواء خريفية

أجواء خريفية تسود المحافظات، حيث يسود طقس خريفي معتدل على معظم المحافظات خلال الأيام المقبلة، وتصل درجة الحرارة إلى 29 درجة في القاهرة الكبري والجيزة، و27 على محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة الحرارة يوم الخميس

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة الحرارة يوم الجمعة

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة الحرارة يوم السبت

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة الحرارة يوم الأحد

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان: العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.