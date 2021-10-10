وزير الإسكان يتابع مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي غرب 6 أكتوبر

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الموقف التنفيذي لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي غرب مدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم، معالجة ثلاثية، والذي تتولى تنفيذه شركة المقاولون العرب.

300 ألف م3 في اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية

وقال وزير الإسكان، إنه بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعات ستصبح المحطة بطاقة إجمالية 300 ألف م3 في اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية، وذلك في إطار إستراتيجية وتوجه الدولة نحو إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وترشيد استهلاك المياه النقية والحفاظ عليها.

وأشار الجزار، إلى أن المشروع يهدف أيضًا لمواكبة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، وتماشيًا مع خطة الدولة قامت وزارة الإسكان بإضافة توسعات جديدة إلى المحطة القديمة بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم، لاستيعاب الزيادات في كمية مياه الصرف الناتج من التوسعات الجديدة، موضحًا أن مدينة 6 أكتوبر تتميز بوجود محطة معالجة ثلاثية بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم منشأة منذ عام 1999.

الانتهاء من 80% من المشروع

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم الانتهاء تقريبًا من تنفيذ أعمال تتجاوز الـ80% من إجمالي المشروع، متابعًا أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي، وبدء التشغيل التجريبي بداية العام المقبل 2022.

وأوضح النجار، أن التوسعات الجديدة تتميز بأحدث المعدات المواكبة للوقت الحالي من معدات كهربائية وميكانيكية وإضافة مرحلة المعالجة الثلاثية وتعقيم المياه بإضافة الكلور، مؤكدًا أن أهم ما يميز المرحلة الجديدة للمحطة وجود مرحلة مستقلة لمعالجة الحمأة للوصول بها إلى أفضل المعايير، طبقًا لقانون إعادة استخدام الحمأة المنتجة من محطات الصرف في تسميد الأراضي الزراعية، ويتم تجفيف الحمأة بأحدث الطرق.

وأكد النجار، أنه بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للمحطة والتأكد من مطابقة المياه للكود المصري، سيتم ربط خطوط المياه المعالجة من المحطة على شبكة ري لإعادة استخدامها طبقًا للكود المصري مرة أخرى في ري المسطحات الخضراء، طبقا لرؤية مصر 2030 ولدمج البعد البيئي ضمن خطط التنمية المستدامة للمشروعات ذات التاثير الإيجابي المباشر على البيئة.