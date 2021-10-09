وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» (صور)

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

توفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل

وأكّد الجزار، أنَّ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين الراغبين، المنطبق عليهم الشروط.

وزير الإسكان يوجه بضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، والالتزام بأعلى جودة في التنفيذ، حتى يتمّ تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.