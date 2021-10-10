التعليم تكشف شروط استلام الكتب المدرسية

يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل، عن شروط استلام الكتب المدرسية للطلاب في العام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي انطلق أمس السبت، وسط تعليمات مشددة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والخطة الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الطلاب والمعلمين.

ربط تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط استلام الكتب المدرسية، وتضمن عدم تسليم الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد 2021، لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية، طبقا للقرار الوزاري رقم 119 لسـنة 21، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) للعام الدراسي 2021/2022.

التعليم تشدد على تسليم الكتب في أول يوم دراسة

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى وضع شروط استلام الكتب المدرسية، حرصًا من الوزارة على استقرار وجودة العملية التعليمية بمفرداتها كافة، وما تتضمنه من توافر الأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية، التي تهدف لبناء الشخصية السوية، وعملًا على توفير الإمكانيات المادية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية والإدارات التعليمية، بمتابعة تسليم الكتب الدراسية من اليوم الأول لبدء الدراسة، لجميع المراحل التعليمية المختلفة.

مصروفات المدارس الحكومية 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021، كما يلي:

- 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

- 200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

- 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

- 200 جنيه لصفوف التعليمي الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.