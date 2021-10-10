المدارس «كومبليت» في أول يوم لانتظام الدراسة بجميع المحافظات

انتظمت الدراسة اليوم في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث انطلقت الدراسة في 15 محافظة جديدة، واستقبلت المدارس اليوم نحو 23 مليون تلميذ وتلميذة، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ارتفاع نسبة الحضور بين الطلاب

حيث شهدت المدارس ارتفاع في نسبة الحضور بين الطلاب، وخصصت المدارس الحصة الأولى، بأن تكون عن انتصارات أكتوبر المجيدة، وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة، لتعريف الطلاب بهذه الذكرى الوطنية، وكيف انتصرت مصر في الحرب واستردت أرضها في معركة شهد لها العالم أجمع.

جولة لقيادات التعليم علي المدارس

ينتشر جميع قيادات وزارة التعليم طوابير الصباح، حيث جرى توزيعهم على المحافظات، حيث تمّ تكليفهم بالمرور على المدارس والتأكّد من سلامة الإجراءات الاحترازية المتبعة وقياس درجات الحرارة وتحقيق التباعد الاجتماعي، والتأكد من وجود غرف عزل بالمدارس وتسجيل الغياب والحضور بين الطلاب بالسجلات المحددة لها.

وشددت وزارة التعليم، علي ضرورة المتابعة الشخصية من مديري المديريات والإدارات التعليمية لسير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكّد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية، لضمان توفيرها لكافة الطلاب.

التعليم تشدد على مكافحة ظاهرة التنمر

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله (السخرية، الاستهزاء، التمييز، العنف)، وذلك بين الطلاب وبعضهم لبعض، بالإضافة إلى ما يصدر من المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور الأخصائيين النفسي والاجتماعي، في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة.

حظر العقاب البدني والنفسي للطلاب

وحذرت التعليم، من العقاب البدني أوالنفسي للطلاب، مطالبة بتطبيق لائحة انضباط، في حالة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري وتأكيد الثوابت الوطنية، على أن يتمّ بشكل دوري، مع الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني في طابور الصباح.