شوبير يكشف عن تعديلات في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا ويدافع عن صلاح

حرص الإعلامي أحمد شوبير، على الدفاع عن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بعد صيامه عن التهديف في مواجهة ليبيا، كما أشاد بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مشددا على أنه مدرب هادئ الطباع، وظهر ذلك خلال قيادته للمنتخب من خارج الخطوط في لقاء ليبيا الذي أقيم الجمعة الماضي، بملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، وانتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، أحرزه عمر مرموش.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «كيروش ظهر هادئ الطباع، حتى مع ظهور انفعالات بعض معاونيه بعد هدف عمر مرموش».

وتابع أحمد شوبير: «غريب أمر الانتقادات التي يتعرض لها محمد صلاح، البعض كان يؤكد أنه أفضل لاعب في العالم، بعد هدفه المميز في شباك مانشستر سيتي، وبعد غيابه عن التهديف في مباراة ليبيا ومن قبله لقاء الجابون يوجه البعض الانتقادات للاعب».

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