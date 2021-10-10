التفاصيل الكاملة للعثور على جثة مسن بمطروح: وبلاغ تغيب يكشف الواقعة

كشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت أشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل مقتل مسن بمطروح يدعى «أ.س» 61 سنة عقب العثور على جثته ورأسه مهشم في منطقة صحراوية تابعة لقسم شرطة الحمام بمطروح.

خلاف على قطعة أرض

وفقًا للتحريات فقد حدث خلاف بين المجنى عليه، وشخص يدعى «س. ج» 44 سنة، على قطعة أرض، واستدرج الأخير المجنى عليه لمنزله بحجه حل الخلاف، وأثناء الحديث بينهما نشبت بينهما مشادة انتهت بتهشيم المتهم لرأس القتيل بشاكوش.

نقل الجثة برتوسيكل

وحسب التحريات فقد اتصل المتهم بأحد أصدقائه الذي حضر بتروسيكل وقاما بنقل الجثة إلى الصحراء في مكان العثور عليها واستوليا على هاتفه ومتعلقاته وفرا هاربين بعد تقييده بشريط قماشي.

العثور على الجثة بالصحراء

وعثر قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم وبها إصابات بالرأس وعُثر بالقرب منها على شريط قماش وسكين ولا توجد ثمة متعلقات شخصية.

وفي وقتٍ لاحق حضر للقسم عامل مقيم بدائرة القسم وأبلغ باختفاء والده وأدلى بمواصفات تُشبه مواصفات الجثة المعثور عليها، وبعرض الجثة على الـمُبلغ تعرف عليها وقرر أنها لوالده وأضاف بتغيبه منذ عدة أيام وفقد هاتفه المحمول وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

القبض على أحد المتهمين

تم ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه على شراء قطعة أرض فقام باستدراجه لمسكنه، وحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب باستخدام شاكوش فأودى بحياته.

وعقب ذلك اتصل بالمتهم الهارب لمساعدته في نقل الجثة باستخدام تروسيكل بدون لوحات معدنية، وقاما بتوثيق الجثة بالشريط القماش المعثور عليه ووضعها بمركبة التروسيكل وإلقائها بالصحراء واستخدام السكين في قطع الشريط وتخلصا من الهاتف بإلقائه بالطريق العام.