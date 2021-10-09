14 إجراء لـ«أزهرية إسكندرية» مع بدء العام الدراسي الجديد

وجه الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة إسكندرية الأزهرية، خطاب لكافة رؤساء الإدارات التعليمية، يحمل 14 إجراء لتطبيقهم داخل المعاهد الأزهرية بكل دقة وحزم وعدم التراخي لعدم المسائلة القانونية، مطالبا بوضع الحلول الفورية لأي معوقات، وإبلاغه بالسلبيات والإيجابيات، والحلول التي يتم اتخاذها لحل أي مشكلة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحصلت «الوطن» على نسخة من الخطاب الموجه الذي حوى 14 إجراء تباينوا بين اختصاصات الموجهين والعاملين والمعلمين وتفاصيل تسليم الكتب ودفع المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية.

تفاصيل الإجراءات الموجهة للمعاهد الأزهرية

- يُدون بدفتر البوابة جميع الزائرين للمعهد، ويترك ولي الأمر بطاقته على البوابة حتى ينتهي من المهمة القادم لها، ويمنع تكليف المعلمين مسؤولية البوابة، ومسئولية البوابة أحد السكرتارية، بجانب عامل خدمات، ويمنع خروج أي من العاملين أثناء اليوم الدراسي إلا بإذن رسمي، وتغلق البوابة بعد دخول التلاميذ وتفتح عند الحاجة لذلك.

- حضور الموجه المتابع من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته ويكون مسؤول مسئولية كامله مع شيخ المعهد ووضع الحلول الفورية لأي مشكلة طارئة في خلال يوم الزيارة مع كتابة تقرير يومي عن السلبيات والإيجابيات الموجودة بالمعهد على أن يتم الاطلاع عليها من قبل الموجه المتابع لليوم التالي.

- وعلى الموجه المتابع التوقيع على دفاتر التحضير الخاصة بجميع العاملين بالمعهد، على أن يتم التوقيع على المناهج الدراسية لكل مادة ويقوم المعلم بتصوير المنهج ووضعه في دفتر التحضير ويدونه بدفتر التحضير أيضا، ويُعتمد من شيخ المعهد أو من ينوب عنه، ولا يمكن المعلم من التوقيع بالحضور والانصراف إلا بعد الاطلاع على دفتر التحضير مثبت به الدرس والتاريخ.

- يُنبه أن يكون التحضير بطريقة المنظومة الحديثة بعيدا عن الطريقة التقليدية ويتم التصحيح أولا بأول مع مراعاة الدقة في التصحيح.

لا يتم دفع المصاريف إلا بالمعاهد النموذجية

- تسليم الكتب الدراسية على الفور والتأكيد على دفع المصروفات الدراسية ومعرفة ولي الأمر أن الأزهر لا يأخذ مصروفات الكتب إلا بالمعاهد النموذجية «كتاب اللغة الإضافية» وان هذه المصروفات من أنشطة التلميذ وسوف يمنع التلميذ من هذه الأنشطة عند عدم دفع المصروفات وأيضا تحجب النتيجة الخاصة بهم.

- ممنوع إعطاء أي بيانات أو إحصاءات خاصة بالمعاهد إلا بخطاب رسمي.

- تفعيل الأنشطة المختلفة «التربية الرياضية و التربية الفنية و المعامل؛ الحاسب الألي؛ المكتبات و حجرات الوسائط» مع تفعيل القرائية والحسابية.

- على شيوخ المعاهد عمل أمر تكليف للوكلاء ومشرفين الأدوار كل فيما يخصه، وذلك لمساعدتهم في الإدارة، وينبه بعدم ترك أي فصل خالي من المعلمين أثناء الفصل الدراسي والمعلم الاحتياطي يكتب في التحضير احتیاطي.

- التأكيد على نظافة الفصول يوميا وعدم ترك الأوراق خلف الأبواب ومراعاة النظافة المستمرة لجميع فصول المعهد والتأكيد على نظافة دورات المياه وتنظيفها مع وضع المساحيق والمنظفات والمطهرات.

إخبار أولياء الأمور بالمستوى الدراسي لأبنائهم

- لا بد من إخبار ولي الأمر عن اليوم الخاص بالمقابلة حتى يتثنى له معرفة مستوى نجله وحل المشاكل، على أن يكون مشاركا في ذلك الأمر الأخصائي الاجتماعي.

۔ عدم تواجد أي من العاملين بعد انتهاء اليوم الدراسي، عدا العامل النوباتجي مع التأكيد على عزل الكهرباء وإغلاق الصنابير الخاصة بالمعهد.

- ينبه بعدم وجود أي كهنة على اسطح المبنى والتأكد من غلق جميع منافذ الكهرباء الخاصة بالفصول حرصا على سلامة الطلاب والعاملين.

- تُنفذ اللوائح والقوانين الخاصة بالطلاب الجدد في استكمال الملفات وتسديد المصروفات وإبلاغ الإدارة بالتلاميذ الذين لم يتم حضورهم حتى يتم من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم في هذا الشأن.

- على شيوخ المعاهد كتابة تقرير يومي عن أحوال المعهد من بدايته وحتى نهايته حضور الموجهين، المعلمين؛ الطلبة» والسلبيات والإيجابيات وكيفية حلها.