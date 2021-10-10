المدارس المصرية اليابانية تستقبل الطلاب في أول أيام العام الدراسي

بدأت المدارس المصرية المصرية اليابانية، استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتشمل إلزام الطلاب بارتداء «فيس شيلد»، وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول الفصول المدرسية، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان.

وقال تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية فرع حدائق أكتوبر، إن المدرسة أنهت كل الاستعدادات المتعلقة باستقبال الطلاب من حيث تعقيم جميع الفصول المدرسية، وإعداد جداول الحصص المدرسية وتوزيعه على جميع المعلمين بشكل منظم، مؤكداً أن جميع العاملين بالمدرسة تلقوا لقاح كورونا.

مدرسة حدائق الأهرام تستقبل 510 طلاب

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تنظيم حفل استقبال للطلاب في مسرح المدرسة، وذلك لتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، وتعريفهم بآلية العملية التعليمية اعتباراً من أول أيام الدراسة، لافتاً إلى أن المدرسة ستستقبل ما يقرب من 510 طلاب.

وتابع مدير المدرسة، أن طبيعة الدراسة في المدرسة تعتمد على الأنشطة وتنمية مهارات الطلاب، موضحاً أنه بعد توزيع الطلاب على الفصول المدرسية يتم عمل تعلم هادىء حيث يسمح للطلاب بتناول الفطار والتعاون بشكل يراعي الإجراءات الوقائية، ثم عقد اجتماع الصباح بين الطلاب وذلك لمناقشة الخطة اليومية التعليمية، وذلك ما يميز المدارس المصرية اليابانية عن المدارس الأخرى.

تطعيم جميع المدرسين بلقاح كورونا

من جانبها، أكدت نهلة الجمال، وكيلة المدرسة، تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا والإداريين بالمدرسة، موضحة أن المدرسة كثفت تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، ومُنع أولياء الأمور من الدخول حفاظاً على تطبيق الإجراءات ضد كورونا.

وعن تفاصيل بداية العام الدراسي الجديد، أكدت «نهلة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أول أسبوعين من الدراسة يتم خلالهما مراجعة المقررات المسابقة، وتنظيم مجموعة من الأنشطة التي تهتم بتنمية مهارات الطلاب.