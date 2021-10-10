رئيس «كانتربري» للمفتي: العالم بحاجة لقادة دينيين لمواجهة التطرف

زار جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم، دار الإفتاء المصرية، والتقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رفقة وفد كنسي على رأسه الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وعدد من قيادات الطائفة بالعالم

التحدي المشترك بين المسيحية والإسلام

وقال «ويلبي» إن المسيحية والإسلام لديهما تحدٍ مشترك، يتمثل في تفسير النصوص الدينية، لافتًا إلى وجود تفسيرات تخالف تعاليم الكنيسة، ومن الطبيعي أن نتكلم ونناقش ونختلف ونظل أصدقاء ويسود بيننا روح الود والسماحة، ولكن هناك جماعات تبدأ بالعنف ورفع السلاح وهي تستخدم نصوص دينية في ذلك، مؤكدًا «نحتاج إلى قادة دينيين لمحاربة التطرف».

وتطرق «ويلبي» في حديثه، للقائه الأخير بكافة القيادات الدينية في قمة المناخ، مؤكدًا أن العالم يواجه عواصف شديدة وتحتاج سفينته إلى الوصول لبر الأمان.

الأديان جميعا تدعو إلى السلام

من جانبه، أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن الأديان جميعًا تدعو إلى السلام والتعددية والمحبة وقبول الآخر، مشيدًا بكلمة «ويلبي» التي قدمها في حفل تدشين إقليم الإسكندرية الجمعة الماضية، إذ طالب فيها بضرورة تجاوز العداء بين أصحاب الأديان.

خطر التحديات الفكرية

وشدد مفتي الجمهورية إن التحديات الفكرية هي أخطر ما يواجهنا حاليًا، مضيفًا «لقد أخذ بعض أتباع الأديان تفسيرات النصوص الدينية بعيدًا عن معانيها الحقيقية وعملنا على تصحيح تفسيرات خاطئة للقرآن الكريم والسنة المطهرة».

وضرب المفتي مثلًا بالجهود التي تبذلها دار الإفتاء في محاربة التطرف بمناطق مختلفة من العالم بينها إفريقيا، قائلًا: «أن تتخذ جملة من السياسات أهمها الوقاية من خطر الأفكار المتطرفة وتعديل المسار الفكري خاصة في ظل الانفتاح التكنولوجي الكبير وسيولة المعلومات».

تجديد الخطاب الديني طلب رئاسي

وتابع المفتي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب المؤسسات الدينية دائمًا بتجديد الخطاب الديني ونبذل جهودًا كبيرة في هذا الشأن.

فيما قال الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، «نشعر بالتغيير وبقبول الآخر في الشارع المصري مؤخرًا، نتيجة للجهود الرئاسية التي تبذل من أجل دفع قيم المواطنة، وهو ما يفعله مفتي الجمهورية بالتوازي من خلال نشر التعاليم السمحة».

وتبادل الضيوف الهدايا التذكارية، حيث قدم المفتي لرئيس الأساقفة كتبًا تتضمن فتاوى وتفاسير باللغة الإنجليزية.

حضر اللقاء من الكنيسة الأنجليكانية، الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي لإقليم الإسكندرية، ورئيس الأساقفة ازاد مارشال، ورئيس الأساقفة ايزكيل كوندو، والمطران أنطوني بوجو وكانن أنطوني بول، والقس وليم تايلور، وسليم واصف، مستشار حوار الأديان للكنيسة الأسقفية.