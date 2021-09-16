السيسي: تجديد الخطاب الديني عملية مستمرة.. وربما نخطئ بمسألة وننجح في أخرى

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطورة اجتزاء بعض النصوص الدينية، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى القتل، مشددًا على أن عملية تجديد الخطاب الديني مستمرة، وليست لفترة معينة.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أمس الأربعاء: «شوفوا شكل الدنيا في العالم عامل إزاي نتيجة اجتزاء نصوص دينية معينة.. قد إية قتل.. قد إية تراجعنا! ده لا يطعينا تحفيز لكي نعيد بناء نفسنا! وعلى فكرة تجديد الخطاب الديني عملية مستمرة وليس شهر أو اثنين أو سنة، ولكنها عملية مستمرة لأن الإنسانية في عالمنا تتطور».

وتابع الرئيس: «شكل الدنيا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن شكلها حاليًا وسيختلف عن شكلها في المستقبل، وبالتالي عملية التجديد والتصويب مستمرة، وأي مبادرة في هذا القبيل مهمة، ولكن يا ترى حاسين إننا يجب أن نتوقف وندرس ونشوف ولا مصرين على مواقفنا! لو مصرين على مواقفنا مش هنعمل ده.. ولذلك فإن القناعة مهمة أولا لكي نغير ولو القناعة موجودة هتبدأ الإرادة تشتغل وتتحول إلى مسار علم واجتهاد».

ولفت الرئيس إلى أنه «ربما ننجح في مسألة ونخطئ في أخرى، ولا بأس في ذلك.. الدنيا عمالة تخبط والناس تعمل حاجات كتير وربنا شايف وساكت، وربنا صبور علينا وهو اللي خالقنا وهو عارف إننا بشر وضعاف».