بعد تصدره محركات بحث جوجل.. مريم منيب لا تنسى والدها في أي مناسبة

تصدر اسم الفنان عامر منيب، محركات البحث في «جوجل»، خاصة بعد انتشار فيديو لخطوبة ابنته مريم منيب، أمس، في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من رحلته القصيرة في الغناء، إلا أنه استطاع أن يصبح حديث الجمهور مرة أخرى بعد وفاته.

رحيل عامر منيب عن عالمنا

استطاع الفنان عامر منيب، أن يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة، ويحجز لنفسه مكانة في قلوب محبيه، حيث منحه الله الموهبة والتواضع، لذا كان رحيله في عام 2011، صدمه ومصدر حزن لجمهوره.

توفى عامر منيب عن عمر يناهز 42 عاماً، متأثراً بسرطان القولون، الذي اكتشفه في عام 2010، كوسافر بعد ذلك إلى ألمانيا لإجراء عملية استئصال جزء من القولون، ولكن فشلت محاولات العلاج في السيطرة على المرض، وشاءت الأقدار أن يتوفى إثر هبوط في الدورة الدموية، تاركاً وراءه أسرة كبيرة مكونة من زوجته وثلاثة بنات.

مريم منيب تحيي ذكرى ميلاد والدها

ولم تنس ابنته مريم منيب، إحياء ذكرى والدها باستمرار، فحرصت على مشاركة متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، بذكرى إحيائها لعيد ميلاد والدها، حيث نشرت عدة صور تجمعهما سوياً في مرحلة طفولتها، وكتبت على إحداها: «لقد رحلت عن عالمنا، لكنك ما زلت على قيد الحياة حتى اليوم»، متابعة: «عيد ميلاد سعيد لملك السعادة وملاكي الأبدي.. لقد اشتقنا لك كثيرا يا أبي».

مريم منيب تشارك والدها الراحل في «ديو»

كما قررت مريم، إحياء ذكرى وفاة والدها الثامنة عن طريق تسجيل أغنية خاصة به على هيئة «الدويتو»، مع والدها الرحل، وهي أغنية «عامل إيه في حياتك»، وكانت الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد عادل، واستطاعت هذه الأغنية منذ طرحها أن تلقى ردود أفعال ايجابية، وانتشاراً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.