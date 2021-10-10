إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية ضمن حملة مكبرة بالخانكة

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ومجلس مدينة الخانكة بحوض الزيني وحوض حسيب بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، ما أسفر عن إزالة 12حالة تعد على مساحة 5250م2، شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية وهناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية.

إزالة 341 حالة تعد ضمن الموجة الـ18 من حق الشعب

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية شنت حملات إزالة مكبرة ضمن الموجة 18، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية حيث تم إزالة 341 حالة على الأرض الزراعية وأملاك الري والصرف على مساحة 36852م2.

محافظ القليوبية المحافظة ترصد المخالفات والتعديات بشكل فوري

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، لتكون رسالة ردع لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظاهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا.

جاءت الإزالة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ و العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة ومن القيادات الأمنية و اللواء مروان حبيب مساعد مدير الأمن واللواء أحمد نايل مدير قوات الأمن .

حملة لإزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بشبرا

وتابع «الهجان» أعمال صيانة لخطوط المياه بشارع أحمد عرابي بعد تحويل مسار خط مياه شبرا الخيمة قطر 1200 مم و800 مم، وقامت شركة مياه القاهرة الكبرى بالإشراف على تحويل مسار خط المياه لحل مشكلة انقطاع المياه بالمنطقة، ووجه المحافظ بمراجعة جميع الخطوط بطول الشارع، مؤكدا على أهمية تطوير محور أحمد عرابي، الذي يعد من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة الذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية إتجاه القاهرة حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 3 كم تقريبا.

ووجه المحافظ إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية للرصف، مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف.

ثم توجه الهجان لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة لدفع الأعمال وتذليل العقبات

واختتم المحافظ الجولة بالمرور على شارع 15مايو وشارع 135 وطريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة رفع القمامة ونظافه الشوارع حيث وجه المحافظ بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.