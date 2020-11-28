محافظ القليوبية ومدير الأمن يشهدان إزالة عقار آيل للسقوط

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، في تمام الساعة الواحدة فجر يوم السبت، إزالة عقار بقرية السفاينة بمدينة طوخ مكون من خمسة طواب على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، حيث حدث ميل بالعقار نتيجة هبوط في الأساسات من الجهة القبلية إذ أن المبنى تم بناؤه من الطوب الأحمر، ما شكل خطورة داهمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه صدر قرار إخلاء رقم 303 بتاريخ 10/11/2020، وذلك بتنفيذ قرار الهدم رقم 547 لسنة 2020 حتى منسوب سطح الأرض لوجود خطر داهم على الأرواح، وهذا بناءا على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بهدم العقار حتى منسوب سطح الأرض نظرا لخطورته واحتمالية الانهيار المفاجئ.

وقام الهجان بالتنسيق مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور والحماية المدنية للبدء في أعمال الإزالة، حيث تم عمل غلق جزئي لطريق مصر- الإسكندرية الزراعي لمدة ساعتين فجر اليوم حتى انتهاء أعمال الإزالة.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على الجهد المبذول على الانتهاء من الإزالة، وفتح الطريق الزراعي لحركة المرور قبل بزوغ فجر اليوم السبت، وجاءت الإزالة بحضور اللواء عمرو شاهين وكيل الإدارة العامة للمرور، والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد، وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، والعميد عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد هشام دياب وكيل إدارة المرور.

وكان رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية قد تلقى بلاغا يفيد بحدوث شروخ وتصدعات ودرجة ميل ويشكل خطورة على السكان والمارة على الطريق الزراعي السريع بناحية السفاينة شرق، وعلى الفور تم الانتقال وإبلاغ مركز شرطة طوخ وتم إخلاء المنزل وتشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان صلاحية المبنى والتى أقرت بضرورة الهدم فورا لتشكيله خطورة وتم تنفيذ الإزالة وإخلاء جزئي لإحدى حارات الطريق الزراعي لحين الانتهاء من الهدم.

وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 5 أدوار، وبه طابقان فقط مشغولان بالسكان وتم إخلاؤه ورفع أدوات مخزنة ببدروم المنزل، تمهيدا لتطبيق قرار الإزالة، كما أوضحت المعاينة أن الشروخ جاءت نتيجة حفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ما أدى إلى حدوث تصدعات بجدار المنزل.