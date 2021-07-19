محافظ القليوبية يتابع إزالة تراكمات القمامة من شوارع شبرا الخيمة

لليوم الثاني على التوالي، يتابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة التي يقوم بها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وعدد من المدن المجاورة وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول.

محافظ القليوبية رفع ألف طن قمامة من شارع 135

وتابع المحافظ أعمال الحملة حيث جرى رفع ألف طن قمامة من شارع 135، وجاري رفع باقي التراكمات في شارع 15 مايو وشارع بهتيم إسكو حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات والانتهاء من رفع تلك التراكمات خلال اليوم، مشددًا على تكثيف النظافة حول المساجد التي ستؤدي فيها صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

أكد المحافظ أنه جرى إيقاف إجازات عمال النظافة ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميًا سواء بالنسبة لعمال النظافة أو العاملين بإدارات المتابعة الميدانية والإشغالات.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وكذلك إزالة اللافتات غير المرخصة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، وفتح الشوارع المغلقة لخلق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام داخل الحي، مشددًا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة، وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية لتحقيق الردع العام.

خطة للقضاء على بؤر القمامة

في سياق متصل، وأكد اللواء هشام رفعت رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه جرى وضع خطة للقضاء على القمامة والإشغالات وحل المشكلات من خلال توفير كافة الأعمال والمتخصصين لسرعة إنجاز الأعمال وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين بالمستوى اللائق الذي يستحقه أهالينا بحى شرق شبرا الخيمة قائلا: «هدفي العمل بروح الفريق جميعا تجاه خدمة وراحة المواطنين أولا، وتنفيذا سيادة القانون على الجميع وفرض هيبة الدولة وإحداث تغيير جذري وملموس على أرض الواقع يشعر به المواطن في تنقلاته وقضاء مصالحه وحياته اليومية بشكل عام"».

وأضاف «رفعت» فى تصريحات صحفية أنه جرى رفع 1830 طن قمامة خلال الحملة من عدة بؤر، قائلا: « نعمل على توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لزيادة تلك النسبة بصفة يومية التي تعود بالنفع على مستوى النظافة والمظهر الجمالي والحضاري بدعم محافظ القليوبية وكافة الأجهزة المعاونة، وزملائى من فريق العمل داخل الحي أن تتحول شوارع وطرق وميادين شبرا الخيمة إلى مايحلم به كل مواطن فى حياة كريمة، وتسعى القيادات السياسية فى تحقيقه لغرس الولاء والانتماء تجاه جهود الدولة المتعددة فى كافة المشروعات الخدمية والقومية غير المسبوقة حتى تكون طبيعة المظهر الجمالي والحضاري في أزهى صورها» لافتا إلى اتباع اللوائح والقوانين الخاصة والمنظمه لعملية الدعاية والإعلان بالشوارع لعدم التعرض للمساءلة القانونية للصالح العام للدولة.