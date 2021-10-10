جامعة دمنهور تنظم حملة للتبرع بالبلازما في أولى فعاليات العام الدراسي

تنظم جامعة دمنهور حملة للتبرع بالبلازما؛ بدأت فاعلياتها اليوم، بكلية العلوم، وتستمر لمدة 3 أيام وتنفذ تباعا بباقي كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وبالتعاون مع المركز الإقليمي لبنوك الدم.

دور الجامعة في التوعية

وأشار رئيس جامعة دمنهور إلى أن الجامعة تعتبر ركيزة أساسية من ركائز المجتمع البحراوي وحجر أساس في تأهيل الكوادر بمختلف المجالات العلمية والعملية.

تكثيف حملات التوعية الصحية

وتابع «صالح»، أنه يجب تكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين والطلاب وتعريفهم بأهمية وشروط التبرع، وكذلك استمرار التبرع الدوري بالبلازما بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مشيرا إلى أن الشروط الواجب توافرها للتبرع بالبلازما تتمثل في أن يكون المتبرع فوق الـ18 عاماً، ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم خلال الـ3 أشهر الماضية.

متابعة سير العملية التعليمية

كما تفقد رئيس الجامعة، انتظام الدراسة بالمجمع العلمي بكليتي الصيدلة والعلوم في ثاني أيام العام الدراسي الجديد؛ للتأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بالحرم الجامعي.

توفير سبل النجاح للطلاب

وأكد أنه تم وضع جميع الإمكانيات لمساعدة الطلاب على التفوق، وتوفير كل سبل الراحة لهم وتوفير خدمة متميزة من تجهيز المدرجات وأحدث المعامل والمختبرات، بالإضافة إلى ضرورة التعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وشدد صالح على زيادة أعمال التعقيم والتطهير، مشيرا إلى أنه تم المرور على المدرجات والمعامل والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، متمنيا لهم النجاح والتوفيق وتوزيع الشكولاتة عليهم وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق.