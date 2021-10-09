ننشر صور طالبتي البحيرة المتوفيتين أول أيام الدراسة في حادث أليم

حصلت «الوطن» على صورة طالبتي البحيرة، المتوفيتين، صباح اليوم، إثر تعرضهما لحادث تصادم بسيارة نقل، الذي شهد أيضا إصابة طالبة أخرى بجروح خطيرة في أنحاء الجسم، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارِ عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

تشييع جثماني الطالبتين

وشيع أهالي قرية البهي بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثماني الطالبيتن، وسط حالة من الحزن، الذي خيم على القرية والقرى المجاورة، كما تعرض ذوو الطالبتين إلى حالة من الإغماء وانهيار اصدقائهم.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، صباح اليوم، يُفيد باستقبال المستشفى جثتي طالبتين بقرية البهي، وطالبة أخرى مصابة أثر تعرضهن لحادث تصادم مع سيارة نقل، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المجني عليهما

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من إسراء مدحت حلاوة، 13 عامًا، وحنين عوض عبد الوهاب العتوي، 13 عامًا، وإصابة جهاد اشرف محمد، 13 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة للتحقيق.

إصابة 14 شخصا

وكان قد أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي، تجاه اسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.