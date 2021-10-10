مدارس البحيرة تستقبل 160 ألف طالب وسط إجراءات احترازية

أجرى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قبل قليل، جولة ميدانية، تفقد خلالها عددا من مدارس إدارة أبو حمص التعليمية، بدأها بمدرسة «الجرادات» الابتدائية، حيث شهد طابور الصباح وتحية العلم، وحث الطلاب على بذل مزيد من الجهد والالتزام.

كما طالب وكيل تعليم البحيرة الطلاب بتنظيم الوقت، واحترام المعلمين، ثم تابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية بمدرسة «بركات» الابتدائية ومدرسة أبوحمص الثانوية المشتركة بإدارة أبو حمص التعليمية.

تفقد الفصول الدراسية

كما تفقد وكيل تعليم البحيرة الفصول الدراسية ودورات المياه وبوابات التعقيم بالمدرسة، وخُصصت الحصة الأولى للاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة 1973، وذلك في إطار غرس روح الوطنية والانتماء وحب الوطن، وتعريف النشء والطلاب بالنماذج والرموز المشرفة من أبناء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

تحقيق الانضباط الإداري

وخلال جولته شدد وكيل الوزراة على ضرورة تحقيق الانضباط الادارى داخل المدارس، وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين، وتكثيف اعمال التوعية ضد مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه متمنيا عام دراسي ناجح.

إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة

يذكر أن إجمالي أعداد الطلاب بالمحافظة يصل إلى 1595077 طالبا، موزعين على جميع المراحل التعليمية المختلفة بدائرة المحافظة، سواء الابتدائي، أو الإعدادي، أو الثانوي، أو التعليم الفني.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة سير العملية التعليمية وانتظامها بمدارس المحافظة، والتاكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.