الري تنفذ 7 محطات مياه شرب جوفية في عاصمة جنوب السودان

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري: «إن قطاع مياه النيل يقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه شرب جوفية بجمهورية جنوب السودان، والتي تم تصميمها لتعمل بالطاقة الشمسية ضمن أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين».

وأوضح «عبدالعاطي»، أن التعاون الثنائي مع دولة جنوب السودان بشكل خاص ودول حوض النيل بشكل عام، يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات.

مصر تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بجنوب السودان

وأضاف وزير الري، أن التعاون يتم عبر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحاً أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

ولفت إلى أنه تم البدء في حفر الآبار الجوفية لمحطات مياه الشرب الجوفية في قري كابو وكابورى والرجاف غرب بجمهورية جنوب السودان، والمقامة في أحد معسكرات الإغاثة في القرية.

تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية تبعد عن العاصمة جوبا

وأضاف أنه سيتم تنفيذ سبع محطات مياه شرب جوفية في المناطق الريفية البعيدة عن مصادر المياه والتي تبعد 30 كيلومترا من العاصمة جوبا وهي قرى كابو وكابورى والرجاف غرب وأمادي ومونجري والرجاف وجبل لادو، وتشمل المحطة الواحدة حفر بئر بعمق 100 متر مزود بطلمبة شمسية وخزان بسعة 36 متر مكعب لتخزين المياه، وكذلك إنشاء خطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق، وتكفى المحطة الواحدة لخدمة حوالي 2000 نسمة.

إنشاء 6 آبار جوفية بمدينة جوبا بجنوب السودان

وأوضح الدكتور عبدالعاطي، أن الوزارة قامت بإنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

مصر تساهم في إعداد دراسات الجدوى الفنية لمشروع سد واو

وتابع أن وزارة الموارد المائية والري ساهمت أيضاً في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو، المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقوم حالياً بعمل كل التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد.