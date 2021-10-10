رفض دعوى طاهر أبو زيد لاستعادة عضويته بنادي الشمس

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى طاهر أبو زيد لاعب الأهلي السابق، والمقامة منه ضد كل من وزير الرياضة السابق ورئيس نادي الشمس، بصفتيهما، وطالب فيها بإلغاء قرار وقف عضويته في نادي الشمس وكذا عدم قبول ترشحه في انتخابات النادي.

انتخابات نادي الشمس تقام 15 اكتوبر الجاري

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي الشمس يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري، واعتمدت اللجنة الأوليمبية أسماء المرشحين لخوض الانتخابات.

طاهر أبو زيد تقدم بطلب لتجديد عضويته

كان طاهر أبو زيد، تقدم بطلب تجديد عضويته في نادي الشمس الرياضي، بعد أن توقف عن تجديدها منذ عام 2007 حتى عام 2021، مما دفع مجلس الإدارة لإسقاط عضويته.