الحاجة جميلة: الرئيس فرح بمشروعي وقالي الجائزة قليلة عليكي (فيديو)

تحدثت الحاجة جميلة مؤمن، الفائزة بالمركز الثاني في جائزة «الرئيس السيسي» لأفضل ثلاثة مشروعات حرفية في معرض تراثنا، عن تفاصيل مشاركتها، موضحة أنها شاركت بمنتجات «الخوص» وبذلت مجهودا حتى وصلت للمشاركة في المعرض.

«لولا شغلي ومشاركتي بمعرض تراثنا لما قابلت الرئيس السيسي»

وقالت الفائزة بالمركز الثاني في جائزة «الرئيس السيسي» لأفضل ثلاثة مشروعات حرفية خلال لقاء لها على القناة الأولى، والفضائية المصرية، «أنصح الناس أنها تشتغل وتوصل للي وصلت له، فلولا شغلي ومشاركتي بمعرض تراثنا لما قابلت الرئيس السيسي، وأنا لدي 3 بنات، وبراعي خمس أيتام بنات أختي، والبنات بيشتغلوا معايا، ووسعت شغلي».

وذكرت الفائزة بالمركز الثاني في جائزة «الرئيس السيسي» لأفضل ثلاثة مشروعات حرفية أن حرفة العمل بـ«الخوص» كانت مشهورة في سوهاج منذ فترة بعيدة، ولكنها شبه انتهت الآن، حيث لا يوجد لها تسويق، «المعرض ده مهم عشان نسوق المنتج، الخوص ده ممكن أعمل بيه أي حاجة».

الحاجة جميلة: «بنصح الناس إنها تشتغل»

وأعربت الفائزة بالمركز الثاني في جائزة «الرئيس السيسي» لأفضل ثلاثة مشروعات حرفية في معرض تراثنا، عن سعادتها بهذه الجائزة، مشيرة إلى أنها من محافظة سوهاج وترعى 8 أولاد «بنصح الناس إنها تشتغل».

الرئيس السيسي فرح بالمشروع بتاعي وقال لي الجائزة قليلة عليكي

ولفتت إلى أنها تنتج مختلف المنتجات اليدوية بالخوص والسعف وجريد النخل، «الرئيس السيسي فرح بالمشروع بتاعي، وفرح إنها هيفيد الناس، وقال لي الجائزة قليلة عليكي، وقرر زيادة المكافئة وخاصة أن شغلى كان صح».