رئيس حزب «نداء مصر»: معرض «تراثنا» يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد

قال الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب «نداء مصر»، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الصناعة الوطنية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي للنهوض بالدولة.

افتتاح معرض «تراثنا»

وأكد زيدان، في بيان اليوم، أن دعم الرئيس السيسي لمعرض «تراثنا» جاء في توقيت مهم في ظل جائحة كورونا، التي أثرت بالسلب على القطاع التجاري والصناعي طوال الفترة الماضية، مضيفا «المعرض هو أكبر تجمع لعارضي الحرف اليدوية والتراثية من مصر، وله دور ملموس في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، فضلا عن أنه يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال منتجات مصنعة محليا».

تفقد الرئيس لقاعات وأجنحة المعرض

وكان الرئيس السيسي، تفقد قاعات وأجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة ويشارك فيه 1500 عارض من بعض الدول الشقيقة، كالإمارات والأردن والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

الرئيس يتحدث مع المشاركين في المعرض

وتبادل الرئيس السيسي الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى اقتراحاتهم وأفكارهم، موجها بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم، وتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم، من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، وذلك في إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة جائزة إحدى الفائزات بأفضل مشروعات معرض «تراثنا»، وذلك خلال تسليمه جوائز مالية لأفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية للقرى على مستوى الجمهورية، على هامش افتتاحه اليوم، فعاليات المعرض.