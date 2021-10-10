الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون الخليجي

وقع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

تعاون لتوفير أقصى الدعم للمصاح والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة عن أبو الغيط، قوله إن المذكرة تهدف للمزيد من الترابط بين المنظمة العربية الأم، وهي الجامعة، وبين التجمعات الإقليمية، مثل مجلس التعاون الخليجي الذي يُعد من أنجح التجارب في المنطقة في تحقيق التكامل بين مجموعة من الدول العربية، مؤكدًا أن التجمعات الإقليمية تُعزز العمل العربي المشترك، وتُضيف إليه وتوسع مجالاته.

وأضاف المصدر، أن مذكرة التفاهم تنصب على تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين، كما تسعى لتوفير أقصى الدعم للمصالح والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك عبر تبادل المعلومات والزيارات بين الطرفين، بهدف تنسيق المواقف تجاه كافة القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على الساحة.

تبادل وثائق ذات الاهتمام المشترك

وأكد المصدر عن أبو الغيط، أن تبادل الخبرات والوثائق ذات الاهتمام المشترك يُمثل جانبًا مهمًا من التعاون بين المنظمتين، وأنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بمستوى الأمناء المساعدين للعمل على تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم، كما جرى الاتفاق على تعيين نقاط اتصال، وإجراء تقييم دوري لعملية التعاون.

ولفت المصدر، أن الجامعة العربية تحتفظ بعدد كبير من مذكرات التفاهم مع عدد من الأطراف والمنظمات الدولية في المجالات المختلفة، وأنها تعتبر هذا النوع من التعاون والتنسيق مهماً لشبكة علاقاتها الدولية والإقليمية.