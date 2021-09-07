الجامعة العربية ترحب بالإفراج عن 8 من الموقوفين لدى حكماء مصراتة

صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمانة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها دولة ليبيا خلال الآونة الأخيرة.

ورحب المصدر بالإفراج عن 8 من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراتة، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الخصوص باعتبارها جزءًا من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.

وحذر المصدر من تكرار الاشتباكات المؤسفة التي وقعت خلال الآونة الأخيرة، وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز مؤخرًا على كافة الأصعدة.

وأكد المصدر على موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الأجنبي بكافة مكوناته من ليبيا، لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.