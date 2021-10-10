توقعات طقس 72 ساعة.. أجواء حارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من غدٍ الإثنين الموافق 11 أكتوبر الحالي، وحتى الأربعاء الموافق 13 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود نهار الإثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية غدًا، فهناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن طقس الثلاثاء، تشهد البلاد أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليلا لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وتوجد فرص لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة على عدد من المناطق.

أما عن طقس الأربعاء فيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 11 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 12 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 13 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.