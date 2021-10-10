حالة الطقس اليوم 10-10-2021.. حار على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد طقسا حارا، بينما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد إنّ من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون الطقس لطيفا خلال ساعات الليل، بينما يصبح معتدلا على جنوبي سيناء والصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويضيف الخبراء أنه خلال ساعات الأولى من الصباح تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويشير الخبراء إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 31 20

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 30 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 32 16

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 31 20

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 34 25

طابا 31 22

كاترين 32 14

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 34 20

بني سويف 34 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 21

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

إدفو 41 25

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 38 21

شلاتين 36 23

أبو رماد 36 22

حلايب 33 23

رأس حدربة 33 22.