تفاصيل مصرع عامل في كرداسة.. مشاجرة انتهت بالقتل

تمكنت قوات أمن الجيزة من كشف هوية المتهمين بارتكاب واقعة إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص في منطقة كرداسة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل، نتيجة مشاجرة بينه وبين آخرين يستقلون دراجة نارية، وأطلق الجاني عليهم أعيرة نارية استقرت إحداهما في جسد المجني عليه مما أدى إلى وفاته في الحال.

تحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة كرداسة، وتم إخطار النيابة العامة بالتفاصيل لتولي التحقيقات.

وكان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بوفاة أحد الأشخاص، والمقيم بمنطقة كرداسة، عقب إصابته بطلق نارى، أدى إلى وفاته في الحال.

تشريح جثمان المجني عليه

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وعقب تلقى البلاغ، انتقل على الفور اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، لموقع الحادث، وتبين إصابة شخص «عامل»، بعيار ناري وتم نقله إلى المستشفى على الفور ولكن توفى فور وصوله.

وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة، وكان بحوزته بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية، وغطاء وجه، وكان يستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية، لاستخدامها في ارتكاب الواقعة.

تحقيقات النيابة العامة

واستمعت النيابة العامة لأقوال شقيق المجني عليه، حيث قال: إنه كان برفقة شقيقه المتوفي أمام مسكنهما ففوجئ بقدوم شخصان يستقلان دراجة نارية، ويلاحقهما آخران، يستقل كل منهما دراجة نارية أيضًا، وقام أحدهما بإطلاق عيار ناري فأحدث إصابة شقيقه المجني عليه مما أدى إلى وفاته في الحال وتحول لجثة هامدة.

وأكد شقيق المجني عليه، أنه تمكن من الإمساك بالمتهم بمساعدة أهالي المنطقة، حيث تمكنوا من ضبطه وتقديمه لقسم شرطة كرداسة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بارتكاب جريمته بعد مواجهته، وقال: إنه حدث مشادة كلامية بينه وبين صديق له وشخصان كانا يستقلان دراجة نارية، وتطورت المشاجرة بينهم فتدخل لمناصرة صديقه وأحضر السلاح المضبوط وقام هو وصديقه بملاحقة الشخصان الآخران وأطلق الأعيرة النارية عليهما مما أدى إلى إصابة المجني عليه عن طريق الخطأ.