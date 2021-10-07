«الأمن» يكشف ملابسات فيديو مقتل سائق في مشاجرة بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمناً وفاة سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب المنيا؛ إثر مشاجرة بين عائلتين بالقرية محل إقامة المتوفى.

مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

وتبين من خلال التحريات، أنه سبق وتبلغ بتاريخ 6 أكتوبر الجاري لمركز شرطة سمالوط، حدوث مشاجرة بالقرية المشار إليها، وبالانتقال لمحل البلاغ تم تحديد طرفي المشاجرة، وهما: طرف أول «3 أشخاص أحدهم متوفي»، وطرف ثان «3 أشخاص أحدهم هارب»، وجميعهم مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمون بذات الناحية.

ووقعت المشاجرة بسبب اصطدام أحد الأشخاص من الطرف الثاني «الهارب» بآخر من الطرف الأول حال قيادته «توك توك بدون لوحات»؛ ليتدخل شخص آخر من الطرف الأول لمعاتبته، وتطورت ذلك لمشاجرة تبادلا خلالها التراشق بالحجارة محدثين ما بهم من إصابات.

وفاة شخص في مشاجرة بالمنيا

وصعد أحد الأشخاص من الطرف الأول «المتوفى» إلى أعلى سطح منزل ملك لأحد أقاربه؛ لإلقاء الطوب والحجارة، وخلال ذلك اختل توازنه وسقوطه من أعلى سطح المنزل وتوفي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.