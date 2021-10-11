حالة الطقس اليوم 11-10-2021.. شديد الحرارة على الصعيد وفرص لسقوط أمطار

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد طقس حارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد إنّه من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون الطقس لطيفا خلال ساعات الليل، بينما يصبح معتدلا على جنوبي سيناء والصعيد.

ويضيف الخبراء أنّه خلال ساعات الأولى من الصباح تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن توقعات بسقوط أمطار على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة بنسبة سقوط تصل إلى 20% تقريبا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويشير الخبراء إلى أنّ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة لمعتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 20

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 32 17

بورسعيد 27 24

دمياط 28 24

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 31 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 20

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 36 19

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 26

الوادي الجديد 38 20

شلاتين 36 23

أبو رماد 36 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 33 22.